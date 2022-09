The Last of Us presenta su teaser oficial

Durante la jornada de este lunes desde HBO y PlayStation dieron a conocer el teaser oficial de la serie de The Last of US, adaptación del popular juego de Naughty Dog.

El adelanto entrega un vistazo al apocalíptico mundo en el cual se ambientará la serie, con un vistazo a los infectados, así como a diferentes momentos de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal).

The Last of Us, contará con Mazin y Druckmann como directores de algunos episodios, mientras que su elenco contempla a Gabriel Luna como Tommy, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Anna Torv como Tess y Jeffrey Pierce como Perry.

La serie de The Last of Us comenzó su rodaje a mediados de 2021 y desarrolló gran parte de sus filmaciones en la ciudad de Calgary en Canadá, culminando sus filmaciones en junio pasado.

The Last of Us se estrenará en algún punto de 2023.