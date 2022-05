The Mandalorian impulsó la audiencia de otras producciones de Star Wars según Jon Favreau

Si conocen alguien que después de ver The Mandalorian finalmente decidió darle una oportunidad a Star Wars Rebels o que por cortesía de la aparición de Ashoka en la serie decidió ver The Clone Wars, es probable que ese individuo sea parte del fenómeno al que Jon Favreau hizo alusión durante la presentación “Mando+” en la Star Wars Celebration 2022.

Durante el panel que se mostró un nuevo avance para la tercera temporada de The Mandalorian (el que aún no está disponible de manera oficial en internet), Favreau abordó el desarrollo del programa de Grogu y Din Djarin para Disney Plus y aseguró que impulsó la audiencia de otras producciones de Star Wars en el streaming.

“Siempre me ha gustado Star Wars. Crecí viendo Star Wars. El tipo de historia que quería contar realmente se adaptaba a la pantalla chica”, dijo Favreau (vía THR). “Y también fue una oportunidad para atraer a nuevas personas que podrían no estar al tanto de toda la historia. Lo que más nos enorgullece fue que la gente no solo miraba nuestro programa, sino que toda la audiencia aumentaba para las películas y las series animadas”.

Durante el mismo panel se confirmó que mientras Favreau y Dave Filoni seguirán como productores ejecutivos, Rick Famuyiwa se sumará a esa plana del equipo creativo de la tercera temporada de The Mandalorian siguiendo su trabajo como director y guionista de capítulos para las temporadas anteriores. Por otra parte, los directores para la tercera temporada de The Mandalorian incluirán a Bryce Dallas Howard y Carl Weathers. Todo mientras que el elenco volverá a ser comandado por Pedro Pascal como Din Djarin.

Pascal también participó del panel de The Mandalorian en la Star Wars Celebration 2022 y abordó el vínculo de su personajes con Grogu diciendo que el popular personaje “es lo más cerca que he estado de ser padre”.

En ese sentido, al ser consultado sobre la decisión de “Baby Yoda” en The Book of Boba Fett de dejar su entrenamiento con Luke Skywalker y regresar con Din, Favreau reafirmó que todo se debe a ese vínculo.

“Los lazos y las familias se forman de maneras interesantes... no siempre es por sangre”, señaló el creador de The Mandalorian.

Más allá de esas declaraciones durante esta jornada no se reveló nada concreto sobre la trama de la tercera temporada de The Mandalorian y solo se volvió a tantear que Mandalore será una locación importante y las cosas entre Bo-Katan Kryze y Din Djarin estarán complicadas. Además Moff Gideon no desistirá en su cruzada contra Grogu (”¡Aplastaré a ese pequeño bastardo verde!”, dijo Giancarlo Esposito).

Finalmente, si bien el tráiler para la tercera temporada de The Mandalorian aún no se lanzado de manera oficial, los reportes y filtraciones indican que no solo se mostrará la mencionada tensión entre Bo-Katan y Din Djarin, sino que también anticiparán las apariciones de criaturas de la misma especie de Babu Frik de The Rise of Skywalker y las repercusiones que deberá enfrentar el Mando por quitarse voluntariamente su casco.

Babu Frik

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en febrero mediante Disney Plus.