The Mandalorian, Spider-Man 3 y Doogie Kameāloha: Estos son los estrenos de Disney Plus para marzo de 2023

Aunque para muchos puede ser lo más esperado de ese mes y quizás de todo el año, la tercera temporada de The Mandalorian no será la única adición al catálogo de Disney Plus durante el próximo mes de marzo y esta semana el streaming divulgó su grilla de estreno que incluye varias novedades y un clásico del mundo de las producciones de superhéroes.

Después de todo, además de lanzar la tercera temporada de The Mandalorian, Disney Plus estrenará al segundo ciclo de Doogie Kameāloha M.D durante marzo y también sumará a Spider-Man 3 de Sam Raimi a su catálogo. Todo además de lanzamientos como la serie animada Moon Girl y Devil, el dinosaurio.

Sin más preámbulos, pueden conocer los estrenos de Disney Plus para marzo de 2023 a continuación:

Películas

Spider-Man 3 - 10 de marzo

Puedes hacerlo Chang - 10 de marzo

Series

Star Wars: The Mandalorian [Temporada 3] - 1 de marzo

Primal Survivor: Mighty Mekong - 1 de marzo

AVENGERS: LOS ARCHIVOS SECRETOS - BLACK WIDOW Y PUNISHER - 3 de marzo

Doc McStuffins: The Doc is 10! - 3 de marzo

Pop Goes the Vet with Dr. Joya - 8 de marzo

Hacia lo Desconocido - 15 de marzo

Poder M - 15 de marzo

Moon Girl y Devil, el dinosaurio - 15 de marzo

Abriendo el Juego con Robin Roberts [Temporada 2] - 15 de marzo

Saving Giraffes: The Long Journey Home - 24 de marzo

Doogie Kameāloha, M.D. [Temporada 2] - 29 de marzo

Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre - 29 de marzo

Mickey Mouse Funhouse [Temporada 2] - 31 de marzo

Especiales