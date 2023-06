The Marvels contará con un sorpresivo regreso

La próxima película del universo de Marvel Studios será The Marvels y, según un nuevo reporte, su historia contará con la sorpresiva participación especial de una actriz.

¿Por qué es una sorpresa aquella participación? Pues tenemos que entrar en territorio de spoilers antes de dar los detalles.

Según The Hollywood Reporter, Cobie Smulders volverá a interpretar su papel de Maria Hill en The Marvels. Obviamente lo anterior es llamativo para todo aquél que esté al día con la serie Secret Invasion.

Mal que mal, Hill murió al final del primer episodio tras un ataque terrorista organizado por Gravik (Kingsley Ben-Adir), el skrull disidente que está al centro de la historia de la película.

¿No murió realmente? ¿O su muerte solo fue un voladero de luces típico de una historia de espías? ¿O The Marvels ocurre antes de los sucesos de Secret Invasion? Por ahora no hay nada de eso claro, pero su regreso la mantendrá como una pieza recurrente en el MCU. Su debut se concretó en The Avengers, pero posteriormente también ha estado en Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home.