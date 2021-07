The Office, Smallville, Mad Men y Godzilla vs Kong están dentro de los próximos lanzamientos de HBO Max en Latinoamérica

HBO Max finalmente comenzó a operar en Lationamérica durante esta semana, sin embargo, la llegada del streaming a la región no ha estado libre de complicaciones y, además de las dificultades iniciales que algunos usuarios experimentaron al tratar de contratar el servicio, durante los primeros días no han sido pocas las personas que se han quejado con el catálogo del streaming.

Después de todo, en Latinoamérica no correrán los estrenos simultáneos con el cine y, como destacamos en Mouse, hay varias producciones que se extrañan.

Pero parece que la compañía se dio cuenta de eso y recientemente anunció a algunos de los contenidos que llegarán a su servicio próximamente.

Como podrán ver, el listado adjunto no contiene fechas para todos los títulos y mientras compromete el debut de Godzilla vs Kong para el 16 de julio, solo se dice que populares series como The Office, Smallville, Mad Men llegarán “pronto”.

Por ahora se desconoce qué novedades traerá HBO Max durante los próximos meses, por lo que si producción favorita no está en ese listado, tendrán que seguir esperando por noticias sobre su debut en la plataforma de WarnerMedia.