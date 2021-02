The Suicide Squad está completa y James Gunn aseguró que no tuvo interferencia desde Warner Bros

La interferencia de los estudios con los directores no es un tema nuevo, pero para los fanáticos de DC parece estar en boga.

No solo está el caso de Zack Snyder y su versión de Justice League que por fin verá la luz este año, también está David Ayer, reclamando por su visión original del Escuadrón Suicida, o Cathy Yan, quien recientemente dejó entrever que no pudo sacar adelante Birds of Prey tal como ella hubiera querido.

Sin embargo, ese no parece ser el caso de James Gunn, director de The Suicide Squad. En respuesta a una pregunta por twitter sobre el historial de interferencias de Warner, el director dejó en claro que trabajó en libertad.

“The Suicide Squad está completamente terminada y editada y yo tomé cada una de las decisiones y ellos nunca interfirieron en lo más mínimo. Entregaron muy pocas notas - eran usualmente menores y buenas, y las tomé cuando quise y las dejé cuando no quise. Warner fue creativamente increíble”, dijo.

Así, James Gunn confirma que la película ya está lista para su estreno el 21 de agosto, en cines y HBO Max, donde estos se encuentren disponibles.