The Undertaker contó la historia de cómo una fan decidió no quitarse la vida por su afición a la lucha libre

Como parte de una participación en el podcast Hotboxin del boxeador Mike Tyson, el legendario luchador Mark Calaway, más conocido como The Undertaker, compartió un mensaje conmovedor.

En su relato, la leyenda de la lucha libre abordó cómo una fanática le reveló que logró luchar contra sus impulsos suicidas gracias a los programas de la WWE y su identificación con el clásico personaje que reinó durante décadas en la televisión.

“Sales y haces lo que sabes, estás haciendo esto que te apasiona y todo. Pero a veces no tienes idea de cómo afectas a otras personas y la responsabilidad que eso conlleva”, explicó The Undertaker.

“Estoy hablando de esta chica que me detuvo, creo que fue en Filadelfia, y simplemente me dijo: Sí, tenía todo mi plan. Iba a hacerlo. Y al final, la única razón por la que no seguí mi plan fue porque quería ver qué ibas a hacer el lunes por la noche en Raw. Y luego eso se convirtió en, ya sabes, luché toda la semana para llegar al próximo lunes por la noche. Quería ver lo que ibas a hacer”, rememoró el luchador.

“Yo estaba como, sentado allí, como impresionado y... wow, es una locura tener ese tipo de cosas en las que la gente invierte y tiene ese tipo de efecto en ellos”, finalizó.

The Undertaker es uno de los luchadores más importantes de la historia, transformándose en uno de los iconos más relevantes de la WWE. A lo largo de su carrera se caracterizó por no ser muy cercano a los fans, debido a las características de su propio personaje, pero esta historia demuestra el efecto que tuvo su carrera en múltiples seguidores de la lucha libre.

Recuerda que si tiene problemas de salud mental, puedes recibir ayuda. En Chile puedes llamar al teléfono *4141 de prevención del suicidio instaurado por el ministerio de Salud.