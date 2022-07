The Witcher habría pausado las filmaciones de su tercera temporada porque Henry Cavill se contagió de COVID-19

Aunque la serie ya estaría en la recta final del rodaje de su tercera temporada, The Witcher habría suspendido su rodaje durante esta semana.

De acuerdo a información del portal Redanian Intelligence, esta inesperada pausa en el rodaje de la serie de Geralt de Rivia habría ocurrido porque su protagonista, Henry Cavill, se habría contagiado de COVID-19.

Este reporte dice que la serie de The Witcher pretendía reanudar sus filmaciones el lunes recién pasado después de un descanso por el fin de semana. No obstante, la producción no se retomó el pasado 25 de julio y, tras algunos rumores al respecto, se indicó que la causa sería el contagio que sufrió Cavill.

“Nos comunicamos con nuestras fuentes y obtuvimos una respuesta: sí, desafortunadamente Henry Cavill contrajo COVID. Afortunadamente, siendo el hombre saludable que es, Henry sin duda vencerá y se recuperará en poco tiempo”, dice Redanian Intelligence.

Por ahora no hay una declaración oficial al respecto ni tampoco se han establecido plazos para el retorno del rodaje de The Witcher.