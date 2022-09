¡The Witcher regresará a mediados de 2023!

Los fanáticos del mundo de The Witcher no tendrán que pasar mucho tiempo sin sumergirse en el Continente y es que, tras confirmar que The Witcher: Blood Origin se estrenará en diciembre de este año, Netflix confirmó que la serie principal de Geralt de Rivia regresará a mediados de 2023.

Concretamente en el marco de su evento “Tudum”, Netflix estableció que la tercera temporada de The Witcher llegará su catálogo en el verano de 2023. Es decir, entre junio y agosto del próximo año.

El streaming realizó ese anuncio de la mano de un póster que pueden ver a continuación:

El nuevo ciclo de The Witcher volverá a contar con Henry Cavill como Geralt de Rivia, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg y Freya Allan como la Princesa Cirilla de Cintra.

Y, para que lo tengan presente, esta la sinopsis la tercera temporada de The Witcher:

“Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra quienes amenazan con destruirla. A cargo del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición. Deben contraatacar, arriesgarlo todo, o arriesgarse a perderse para siempre”.

The Witcher estrenará su tercer ciclo a inicios de 2023 y se rumorea que ya fue renovada para un cuarto y quinto ciclo.