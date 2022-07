Thor: Love and Thunder logró el segundo mejor día de pre-estreno del 2022 en Estados Unidos

A esta altura, nadie debiese apostar en contra de la recaudación de las películas de Marvel Studios. Prueba de ello son los números que logró Thor: Love and Thunder durante su día de pre-estreno en Estados Unidos.

De acuerdo al portal Deadline, la nueva película dirigida por Taika Waititi recaudó este jueves un total de $29 millones de dólares en Estados Unidos.

Dicha cifra representa el segundo mejor pre-estreno del año, siendo solo superado por otra película de Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La película de Sam Raimi sumó $36 millones de dólares en su primer día de lanzamiento en el país del norte.

Además, tengan en cuenta que la cifra recaudada por la nueva película del Dios del Trueno también representa el quinto mejor pre-estreno para una producción del MCU, situándose detrás de películas como Avengers: Endgame ($60 millones), Spider-Man: No Way Home ($50 millones), Avengers: Infinity War ($39 millones) y la mencionada Doctor Strange 2.

Por ahora se espera que la película termine recaudando entre $140 y $160 millones de dólares en Estados Unidos de aquí a las funciones del próximo domingo. Proyecciones previas también estipularon que a nivel mundial la película podría superar la marca de los $300 millones de dólares.

Aún así, en la carrera larga, se espera que la película solo rinda al nivel de Doctor Strange 2, por lo que no lograría superar a la película más vista del año: Top Gun Maverick.