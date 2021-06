Thor: Love and Thunder terminó sus filmaciones

Es oficial: La cuarta película de Thor ya terminó sus filmaciones. Siguiendo varios reportes respecto al fin de la producción, el propio Chris Hemsworth finalmente confirmó que Thor: Love and Thunder concluyó su rodaje.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor detrás del Dios del Trueno contó que la cuarta película de Thor completó su rodaje en Australia.

“Eso es un cierre en Thor Love and Thunder, también es el día nacional de no flexiones, así que pensé que esta foto súper relajada era apropiada”, escribió el actor junto a la imagen que destaca los músculos de sus brazos mientras posa con el director y actor detrás de Korg, Taika Waititi.

“La película va a ser muy loca y divertida y también podría tirar uno o dos hilos del corazón. ¡Mucho amor, muchos truenos! Gracias a todo el elenco y el equipo que hicieron de este otro increíble viaje de Marvel ¡¡Abróchate el cinturón, prepárate y nos vemos en los cines!!”, agregó.

Waititi también confirmó la conclusión del rodaje de Thor 4 con la misma foto, sin embargo, el director escribió: “Y eso es todo de Thor: Love and Thunder. A veces, dos personas se unen para inspirar al mundo y cambiar el panorama cinematográfico para siempre. Y luego estamos Chris Hemsworth y yo, que somos demasiado geniales para preocuparnos por nada, excepto hacer películas que brinden a la gente una alegría absoluta. Ok, no me veo bien, lo sé”.

“Esta película es la cosa más loca que he hecho en mi vida y es un honor para mí romperme el trasero y tener un ataque de nervios para que todos puedan verla en mayo de 2022″, agregó.

Si bien todavía no hay muchos detalles específicos sobre la trama, Thor: Love and Thunder no solo retomará la historia del Dios del trueno después de los eventos de Avengers: Endgame, sino que también marcará el debut de Jane Foster (Natalie Portman) como The Mighty Thor e introducirá Gorr the God Butcher (Christian Bale). Todo mientras también contará con el regreso de personajes como Korg y Valkyrie (Tessa Thompson) además de apariciones de los Guardianes de la Galaxia.

El estreno de la cuarta película de Thor está fijado para el 6 de mayo de 2022 en Estados Unidos.