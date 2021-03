T.I. no será parte de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Los amigos de Scott Lang están entre los puntos más destacados de las películas de Ant-Man pero de cara a lo que será Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el grupo que se conoció en Prisión estatal de San Quentin prescindirá de uno de sus integrantes.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, T.I., el actor que interpretaba a Dave, no será parte de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dicho reporte dice que hasta el momento se desconoce si esta decisión tiene que ver con la propuesta para la película o las recientes acusaciones contra el actor.

En ese sentido, cabe señalar que a comienzos de esta semana T.I. y su esposa, Tameka Harris, fueron acusados de abuso y agresión sexual por 11 personas.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania retomará la historia de Scott Lang y Hope Van Dyne, será dirigida por Peyton Reed (Ant-Man) y además contará con Jonathan Majors como Kang the Conqueror, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne y Kathryn Newton como Cassie Lang. Pero Marvel Studios todavía no fija una fecha de estreno para esta película por lo que desde THR recalcan “las cosas aún pueden cambiar, incluyendo a los personajes que están en el guión”.