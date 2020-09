TikTok está intentando frenar la difusión de un terrible video gráfico

TikTok está trabajando a toda velocidad para frenar la difusión de un terrible video que comenzó a difundirse en su plataforma durante el fin de semana.

De acuerdo a The Verge, durante la noche del domingo pasado un video que muestra el gráfico suicido de un hombre empezó a circular a través de la red social perteneciente a ByteDance.

En ese escenario, y dada la naturaleza gráfica del contenido, varios usuarios comenzaron a advertir a sus seguidores para que evitaran el registro señalando que no continuaran viendo el material que muestra a un hombre con barba canosa sentado frente a un escritorio. Todo mientras algunos usuarios también comentaron que el video también estaba apareciendo contenidos en videos de otras características que aparentemente serían inofensivos.

“Nuestros sistemas han estado detectando y marcando automáticamente estos clips por violar nuestras políticas contra contenido que muestra, elogia, glorifica o promueve el suicidio”, dijo un vocero de TikTok a The Verge.

“Estamos bloqueando a las cuentas que intentan subir clips repetidamente, y apreciamos a los miembros de nuestra comunidad que han informado de contenido y han advertido a otros que no vean, participen o compartan dichos videos en cualquier plataforma por respeto a la persona y su familia”, añadieron desde la plataforma.

La difusión de este tipo de registros en redes sociales lamentablemente no es algo nuevo, pero eso no significa que este tipo de material no pase una cuenta para los usuarios que lo ven sin querer. En ese sentido, las advertencias de los usuarios de TikTok no son aisladas y como el video también pasó a redes sociales como Instagram los usuarios de esa plataforma también han levantado alertas al respecto.

En ese sentido, el llamado es a que tengan cuidado con los videos que pueden aparecer en el feed de TikTok y otras redes sociales.

Además tengan en cuenta que desde TikTok reiteran que “si alguien en nuestra comunidad está luchando con pensamientos suicidas o está preocupado por alguien que lo está, lo alentamos a buscar apoyo y le brindamos acceso a líneas directas directamente desde nuestra aplicación y en nuestro Centro de seguridad”.