Tildan a la experiencia de filmar The Batman como “agotadora” para Robert Pattinson

Como gran parte de las filmaciones de The Batman se llevaron a cabo en exteriores de Inglaterra, el tabloide británico The Sun abordó un reporte sobre cómo ha sido la experiencia de trabajo de la próxima película del hombre murciélago que encabezará el director Matt Reeves (War For the Planet of the Apes). Según la publicación, la experiencia ha sido especialmente dura para la estrella al centro de la acción: el nuevo Bruce Wayne, Robert Pattinson.

“La filmación ha sido un proceso agotador, especialmente para Robert, ya que Matt es un perfeccionista. Insistirá en hacer escenas una y otra vez y se empantanará en los pequeños detalles. A veces es como si no supiera cuándo detenerse”, postulan a partir de fuentes no identificadas

“Matt ha hecho éxitos de taquilla antes, pero esto es otro nivel. Batman es posiblemente el superhéroe más popular de todos y para cuando se estrene la película, será la primera película en solitario del Caballero de la Noche en diez años”, agregaron.

Las filmaciones de la película comenzaron en enero de este año y se extendieron hasta el 14 de marzo, momento en el que todos los trabajos tuvieron que ser detenido debido a la pandemia de COVID-19. Los trabajos se retomaron a comienzos de septiembre, pero todo tuvo que ser detenido otra vez, por dos semanas, debido a que Pattinson se contagió de COVID-19.

A fines de septiembre siguieron adelante con la producción, con la expectativa de que todo continuase por tres meses más, pero el actor Colin Farrell terminó revelando que trabajará en la película de forma intermitente hasta febrero de 2021, más de un año después del inicio original de las filmaciones.

Por ahora el plan es estrenar The Batman el 4 de marzo de 2022 en Estados Unidos.