Tobey Maguire supuestamente aparecería en un nuevo producto promocional de Spider-Man: No Way Home

Como es tradición cada vez que sale una nueva película de Spider-Man aparecen todo tipo de productos inspirados en aquella producción y su versión del arácnido. Y obviamente Spider-Man: no Way Home no es la excepción.

La próxima cinta protagonizada por Tom Holland llegará a los cines durante el próximo mes diciembre y por ello recientemente la compañía de productos para perros, Bark, anunció una colaboración con la cinta.

Este merchandising para los perritos (y sus humanos fanáticos de Spidey) incluye varios productos que abarcan desde un peluche del trepamuros hasta un juguete inspirado en el Daily Bugle, pero lo más llamativo de todo sería el empaque. Después de todo, en este producto habría un panfleto en el que supuestamente aparecería Tobey Maguire.

Como recordarán uno de los rumores más persistentes en torno a Spider-Man: No Way Home clama que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield regresarían como sus respectivas versiones de Spider-Man para esta cinta. Todo por cortesía de la trama del Multiverso.

En ese sentido, el usuario de Twitter @Dominic_kravitz publicó una foto de un panfleto que habría llegado con la caja que ordenó de Bark y donde Maguire aparecería con su característico traje de Spider-Man en la esquina superior izquierda.

Como pueden ver en el video anterior este tuitero sostiene que la imagen sería parte de este producto y por ende tendría un carácter bastante oficial debido a las licencias que implica este tipo de merchandising.

Así, aunque ni Sony ni Marvel Studios han confirmado nada y algunos actores siguen negándolo, esta supuesta filtración contribuye a seguir incrementando los rumores que indican que este 16 de diciembre el Spider-Man de Maguire podría volver a la pantalla grande en el contexto de Spider-Man: No Way Home.