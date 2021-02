Todd Helbing habló de los puntos que tratarán de diferenciar a Superman & Lois de otras series de superhéroes

Cuando se anunció que la nueva serie de Superman sería amparada por The CW no fueron pocos los fanáticos que se preocuparon por lo que podría hacer con el personaje el canal responsable del Arrowverso. Después de todo, aunque tienen varios fanáticos, las series de The CW se caracterizan por sus presupuestos más acotados, largas temporadas y, en el caso de apuestas como The Flash, un formato que después de algunas temporadas resulta bastante repetitivo con todo eso del villano de la semana.

Pero parece que The CW no quiere repetir la fórmula del resto se sus programas inspirados en los cómics DC con lo que será Superman & Lois y en un reciente panel para The Television Critics Association (vía Deadline), uno de los responsables de la serie reveló en qué aspectos trabajaron para que esta nueva producción resaltara entre las apuestas del Arrowverso y el resto de las series de superhéroes que existen actualmente.

Todd Helbing, el showrunner de Superman & Lois, comenzó planteando que con Greg Berlanti, el productor ejecutivo de la serie, se preguntaron “¿Cómo hacemos a Superman, en general, diferente?” y llegaron a la conclusión de querían hacer un drama familiar con Superman como parte de la trama.

“Hablamos mucho sobre programas como Everwood y Friday Night Lights”, explicó Helbing.

Pero obviamente eso no será suficiente para diferenciar a la serie y Helbing agregó que también trataron de concretar un cambio en la apuesta visual del programa

“Siempre que haces alguno de estos programas, quieres que sean un poco diferentes”, añadió el showrunner que también trabajó en The Flash. “Simplemente nos enfocamos en esto tanto como pudimos, desde la relación de aspecto hasta la cinematografía, el aspecto y el diseño de la casa y la granja. Estamos compitiendo con programas por cable y streamings... queríamos poder hacer eso y ofrecer al público algo de la misma calidad“.

Superman & Lois se enfocará en las versiones de Clark Kent/ Superman de Tyler Hoechlin y Lois Lane de Elizabeth Tulloch mientras intentan conciliar sus respectivos trabajos con la crianza de sus hijos adolescentes, Jonathan (Jordan Elsass) y Jordan (Alexander Garfin).

En ese sentido, durante el mismo panel Tulloch comentó que la serie será “muy arraigada y muy real”.

“Parte de lo que espero que el público responda en nuestro programa es que esta pareja, a pesar de que ella es una periodista dinámica y aunque él es Superman, son increíblemente identificables y están lidiando con los mismos problemas que enfrentan las personas normales”, sentenció la actriz.

El cambio visual de Superman & Lois respecto a las otras series del Arrowverso se ha plasmado en sus tráilers, sin embargo, para ver qué cambios se materializarán en temas como el guión y la historia tendremos que esperar por lo menos hasta que la serie se estrene este 23 de febrero en Estados Unidos.