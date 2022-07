Tom Cruise cuelga de una avión en una nueva foto para las próximas películas de Misión Imposible

Este domingo Tom Cruise cumplió 60 años y para conmemorar esa ocasión el director Christopher McQuarrie decidió revelar una nueva foto del actor en Misión Imposible.

A través de Twitter, McQuarrie publicó una imagen que muestra a Cruise colgando de un avión en lo que parece ser una de las peligrosas acrobacias que ya son un sello del actor.

McQuarrie no detalló a qué película corresponde la foto, sin embargo, no cuesta inferir que se trataría de Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part Two (Misión Imposible 8), que actualmente está desarrollando sus filmaciones. De hecho, el biplano que figura en la foto sería similar al que aparecía junto a Cruise en un mensaje de la edición 2022 de la CinemaCon.

Mientras Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part Two se estrenará en 2024, pero antes de Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One llegará en julio de 2023, con la misión no menor de suceder a Top Gun: Maverick en la filmografía de Cruise.