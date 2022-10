A lo largo de su carrera Tom Cruise ha concretado un montón de acrobacias impresionantes, sin embargo, el actor podría sumar a su trayectoria un hito mucho más relevante y difícil de emular que los saltos y peripecias que ha hecho para la franquicia de Misión Imposible u otras películas. Después de todo Tom Cruise podría convertirse en el primer civil en caminar fuera de la Estación Espacial Internacional.

Si bien recientemente la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) ha aceptado misiones con astronautas no profesionales/privados, hasta ahora la organización no permite que estos equipo realicen tareas fuera de la Estación Espacial Internacional. No obstante, según Donna Langley, Tom Cruise podría hacer eso en su próxima película.

En una reciente entrevista con la BBC Langley, quien es la Presidenta de Universal Filmed Entertainment, abordó al ambicioso proyecto que pretende filmar parte de sus escenas en el espacio para contar una historia donde el personaje de Cruise deberá salir de la Tierra para salvar el planeta.

Aquella cinta será dirigida por Doug Liman (Edge of Tomorrow) y aunque desde los primeros reportes sobre su existencia en 2020 poco se ha hablado sobre su trama, Langley sostiene que esta podría ser una producción histórica.

“(Cruise será) el primer civil en hacer una caminata espacial fuera de la estación espacial”, dijo Langley después de detallar que el proyecto que Liman y Cruise le propusieron dos años atrás “en realidad tiene lugar en la Tierra, y luego el personaje necesita ir al espacio para salvar el día”.

Pero aunque Cruise podría quedarse con ese título, tal y como perdió el hito del primer civil en la Estación Espacial Internacional, el proyecto privado Polaris Dawn, que planea salir del planeta en diciembre, podría quitarle la marca ya que entre sus objetivos está la primera caminata espacial de un astronauta no profesional.

En estos momentos no hay un título ni una fecha de estreno para esta película espacial de Cruise, pero es probable que el actor tenga que apurarse para conseguir todos los elogios y marcas que probablemente espera por una peripecia de este tipo.