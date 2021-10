Tom Holland dice que filmó “una de las escenas más geniales” de su carrera con un personaje sorpresa de Spider-Man: No Way Home

Si ya habían comenzado a dudar de todos los rumores que existen entorno a Spider-Man: No Way Home, Tom Holland quiere que vuelvan a dar rienda suelta a las especulaciones de la mano de la curiosa descripción de una escena de la película.

En una reciente entrevista con la revista Empire, Holland señaló que “una de las escenas más geniales que (ha) filmado” está en Spider-Man: No Way Home.

El actor obviamente no reveló todos los antecedentes sobre esa secuencia de su tercera película en solitario como Spidey, sin embargo, señaló que aquel momento involucraría a cuatro personajes: Peter Parker/Spider--Man (Holland), la Tía May (Marisa Tomei), Happy Hogan ( Jon Favreau) y otra figura cuya e identidad e interprete no pueden ser divulgados por el actor.

En ese sentido quizás lo más curioso es que Holland sostiene que la escena giraría en torno a una conversación sobre cómo es ser un superhéroe.

“Son cuatro personas sentadas en una mesa, conversando sobre cómo es ser un superhéroe y fue increíble”, dijo Holland. “El otro día miramos la escena, mi hermano y yo, y nuestras mandíbulas estaban en el suelo”.

Considerando que Holland no reveló quién era el cuarto personaje de la escena resulta fácil descartar la participación de Doctor Strange ya que el Hechicero Supremo ha sido parte de la promoción de la cinta. En ese sentido, aunque ciertamente existe la posibilidad de que otro personaje establecido del MCU aparezca en No Way Home con un cameo sorpresa, ciertamente las declaraciones de Holland no tardarán en fomentar la discusión sobre los supuestos cameos de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil o Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Spider-Man.

Pero como todo eso sigue en el terreno de los rumores, solo queda esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home que está planificado para este 17 de diciembre en Estados Unidos.