Tom Holland está arrepentido porque no llamó a Andrew Garfield tras reemplazarlo como Spider-Man

Mientras todavía no está claro qué sucederá a futuro con la versión de Spider-Man interpretada por Tom Holland, el actor que ha plasmado a Peter Parker en el MCU desde 2016 ya tiene claro qué cosa no quiere que suceda cuando inevitablemente otro actor asuma el papel del trepamuros para la pantalla grande.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Holland volvió a tocar el tema de Spider-Man: No Way Home y lo que implicó para él compartir pantalla con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que lo precedieron como Spidey en el cine.

Así, después de contar que la despedida entre los Spider-Men fue inspirada por un verdadero momento entre los actores, Holland compartió uno de sus grandes arrepentimientos de su carrera como Spider-Man: no hablar con Andrew Garfield tras reemplazarlo en el papel.

“Algo que puedo recordar ahora con un poco de claridad y arrepentimiento es que nunca llamé a (Garfield) cuando asumí el papel de Spider-Man”, dijo Holland. “Si alguien me hubiera dicho después de mi segunda película había terminado y que este otro niño se haría cargo, me habría roto el corazón. Entonces, mirando hacia atrás, desearía tener la oportunidad de hacer las paces con él, pero esta película fue nuestra oportunidad. No solo fue una oportunidad para él de hacer las paces con el personaje y el estudio, sino que también fue una oportunidad para él y para mí de tener este momento en el que nos dimos cuenta de que podíamos compartir esto. La expresión de su rostro cuando salva a Zendaya (MJ) es totalmente genuina y estoy muy orgulloso de él”.

Como recordarán Tom Holland fue escogido para interpretar a Spider-Man en 2015 con miras a Capitán América: Civil War y naturalmente su elección y el trato entre Marvel Studios y Sony respecto a Spider-Man sellaron definitivamente la etapa de Andrew Garfield como Spider-Man hasta No Way Home, una película que durante el año pasado no solo trajo de regreso a la versión de Peter Parker de Garfield, sino que despertó un renovado interés en ambas entregas de The Amazing Spider-Man.

Pero por ahora aún hay dudas respecto a qué pasará con Spider-Man en el cine y mientras la cuarta película de Holland recién estaría en sus primeras etapas de desarrollo, recientemente el mismo Holland tanteó que podrían ocurrir nuevas colaboraciones con Tobey Maguire y Andrew Garfield-