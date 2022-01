Tom Holland propuso a Sony realizar una película sobre una versión joven de James Bond

Parece que Tom Holland realmente tiene muchas ganas de interpretar a James Bond. Y es que aunque tiempo atrás Jacob Batalon contó que el actor que da vida a Spider-Man en las películas de Marvel Studios “habla mucho sobre ser James Bond”, aparentemente aquello no solo sería un sueño de Holland y cerca del rodaje de Spider-Man: Far From Home propuso una idea para una cinta de 007.

En una entrevista con Total Film (vía Games Radar+), Holland reveló que aprovechó una reunión con Sony Pictures para proponer una película enfocada en un James Bond joven, algo que obviamente le permitiría protagonizar aquel potencial proyecto.

“Tuve una reunión, después o durante Spider-Man 2 (Far From Home), con Sony para presentar esta idea de una película joven de Bond que se me ocurrió”, dijo Holland. “Era la historia del origen de James Bond. Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño pequeño, y no creo que los herederos de Bond estuvieran particularmente interesados”.

Las películas de James Bond actualmente están vinculadas a MGM y son controladas por EON Productions, por lo que claramente habían varios puntos a sortear en esta idea que Holland le llevó a Sony. Pero aunque el propio actor reconoció que su propuesta no fue muy buena, aparentemente tampoco fue un desastre total y de alguna manera convenció al estudio de transformar a Holland en el Nathan Drake para el cine.

“La idea de una película de Bond joven provocó esta idea, a su vez, de que podrías hacer una historia de Nathan Drake como una historia de origen, en lugar de como una adición a los juegos. Y eso abrió una conversación”, dijo Holland.

La idea de concretar una película de Uncharted estaba en desarrollo mucho antes de que Holland se vinculara al proyecto. De hecho, en una presentación en la CES 2022, el actor contó que recién descubrió esta saga de videojuegos de Naughty Dog mientras filmaba Spider-Man: Homecoming.

“No había descubierto los juegos hasta que comencé a hacer Spider-Man: Homecoming”, dijo Holland. “Uno de los lujos de hacer estas películas es que fueron hechas por Sony, y uno de los lujos de trabajar para Sony es PlayStation. Así que todos los tráilers de los actores estaban equipados con los mejores televisores y las PlayStations más recientes, y uno de los juegos que me dieron fue Uncharted “.

El actor añadió que se dedicó a jugar aquellos títulos con su mejor amigo en medio de las pausas en el rodaje y remarcó que “tan pronto como empezamos no pudimos parar”.

“Recuerdo que intentaron sacarme a rastras de mi tráiler, yo estaba como: ‘No, no, no, estamos a punto de completar esta misión’”, contó Holland.

Mientras MGM todavía no elige al próximo James Bond, la película de Uncharted protagonizada por Holland se estrenará este 17 de febrero.