Tom Holland se refirió a los reportes sobre su continuidad como Spider-Man: “Parece que nos espera un futuro increíblemente brillante”

El lunes pasado y en medio de toda la euforia por la venta de entradas para Spider-Man: No Way Home, la productora Amy Pascal realizó un comentario que no tardó en llamar la atención de los fanáticos y es que la ejecutiva de Sony indicó que no solo pretenden seguir colaborando con Marvel Studios, sino que también comentó que ya estarían desarrollando una nueva trilogía de películas de Spidey protagonizadas por Tom Holland.

Pero aunque las declaraciones de Pascal perfectamente se podrían considerar como algo oficial, poco después de se viralizaran sus palabras surgió un llamado a la calma y se indicó que por ahora no habría nada completamente sellado sobre el futuro cinematográfico de Peter Parker.

En ese escenario, en una entrevista con un programa francés, Tom Holland no quiso confirmar ni descartar nada cuando fue consultado respecto a su continuidad como Spider-Man.

“Escucha, todo lo que diré es que tenemos cosas muy, muy emocionantes de las que hablar”, dijo el actor. “No sé qué son esas cosas o qué significarán. Pero parece que nos espera un futuro increíblemente brillante y, como he dicho antes, Spider-Man vivirá para siempre en mí”.

Tiempo atrás Holland comentó que todavía no decidía qué quería hacer a futuro y deslizó que tampoco estaría completamente en contra de dejar el papel de Spidey. No obstante, parece que eso no es lo que quiere Sony y sus aventuras como el trepamuros podrían continuar tras Spider-Man: No Way Home.

Pero por ahora parece que no hay nada definitivo y lo único claro es que la próxima cinta del héroe se presentará a partir de este 15 de diciembre en cines.