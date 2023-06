Tom Holland: “Una parte de mi quiere alejarse de Spider-Man”

Spider-Man tiene la película en solitario más exitosa en la historia del universo de Marvel Studios, y obviamente esta última compañía y sus socios del estudio Sony quieren más, pero por ahora no hay nada garantizado sobre el futuro del héroe arácnido.

Más aún, aunque el propio Tom Holland está dispuesto a hacer más películas, ahora admitió que una parte de él quiere alejarse por completo del trepamuros.

En conversación con The Hollywood Reporter,, el actor aseguró que lo que más le preocupa es no dañar el legado de la trilogía de películas ya existentes, marcada por los estrenos de Spider-Man Homecoming, Far From Home y No Way Home.

“Creo que encontramos la razón [por la que haríamos otra película]”, dijo el actor. “Estoy muy, muy feliz con el lugar en el que estamos en términos creativos. Pero también estoy un poco preocupado por eso”.

“Hay un poco de estigma sobre la cuarta parte en todas las franquicias. Siento que conseguimos un home run con nuestra primera franquicia y hay una parte de mí que quiere alejarse con la frente en alto y pasar el bastón al siguiente chico afortunado que de vida a este personaje”, remarcó Holland.