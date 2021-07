Toretto le ganó sin problemas a Godzilla y Kong

Desde que comenzó la pandemia, el negocio del cine se fue al precipicio. Con gran parte de los cines cerrados durante no pocas semanas, el colapso no solo provocó la postergación de todas las películas, sino que también motivó el cierre de múltiples salas alrededor del mundo.

En ese escenario, las películas asiáticas (The Eight Hundred y Demon Slayer: Mugen Train) encabezaron las listas de recaudación en 2020, dejando a una producción de Hollywood en el tercer lugar: Bad Boys for Life con $426 millones de dólares. Tenet, el estreno más emblemático de los tiempos pandémicos, a la larga solo logró reunir poco más de $363 millones de dólares.

Aunque este año las películas asiáticas siguen liderando los ránkings, y la comedia de acción china Hi, Mom superó los $822 millones de dólares, una producción hollywoodense finalmente se está abriendo paso: F9: The Fast Saga.

De acuerdo a los más recientes reportes, los cines lograron recaudar $71 millones de dólares durante el pasado fin de semana, en donde en Estados Unidos se conmemoró su día de la independencia. En la misma fecha del año pasado, las salas no lograron ni siquiera superar los $2 millones.

En ese escenario, la nueva película de los Rápidos y Furiosos logró sumar $24 millones solo en Estados Unidos, una cifra que se agrega a los $23 millones que hizo en el mercado internacional durante el fin de semana. En total, la película ya recauda $374 millones de dólares a la fecha, lo que en menos de un mes le bastó y sobró para superar a la anterior producción hollywoodense que más dinero había recaudado: Godzilla vs. Kong.

Durante esta semana, en tanto, la película debería superar a A Quiet Place Part II, que hasta ahora es la película que más dinero ha recaudado en Estados Unidos durante este año.

La siguiente es la lista del top ten de recaudación a nivel mundial.

1 Hi, Mom ($822,054,381)

2 Detective Chinatown 3 ($686,257,563)

3 F9: The Fast Saga ($500,302,000)

4 Godzilla vs. Kong ($446,563,133)

5 A Quiet Place Part II ($257,886,659)

6 Cruella ($205,038,984)

7 Impasse ($181,325,565)

8 The Conjuring: The Devil Made Me Do It ($173,945,663)

9 A Writer’s Odyssey ($149,754,518)

10 Sister ($128,292,175)