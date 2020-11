Tres películas del MCU no están disponibles en Disney Plus

Este martes Disney Plus finalmente comenzó a operar en Latinoamérica y evidentemente uno de los principales ganchos de su propuesta pasa por las producciones de superhéroes basadas en los personajes de Marvel.

Pero, mientras el catálogo del streaming cuenta con películas de los X-Men y clásicos como la serie animada de los mutantes y la serie animada de Spider-Man, en el apartado del Universo Cinematográfico de Marvel Studios hay tres cintas que brillan por su ausencia.

Por supuesto, si están al tanto de los aspectos de derechos involucrados en el MCU, no será difícil deducir que esas películas son: The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

Después de todo, la cinta de Hulk protagonizada por Edward Norton corresponde a Universal, mientras que las dos entregas del Spider-Man de Tom Holland están en manos de Sony aunque Marvel Studios está involucrado en su desarrollo.

En ese sentido, la ausencia de esas entregas de Disney Plus no es completamente sorprendente, aunque ciertamente frustrará los planes de maratón de más de algún fanático que tendrá que conformarse con ver todo el resto de las películas que abarcan desde Iron Man hasta Avengers: Endgame.