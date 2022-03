TVAddons cierra su historia en Kodi: Su creador admitió cargos de piratería y pagará millonaria multa

Kodi, el centro multimedia de entretenimiento de código abierto para televisores smarts, ya no contará con TVAddons, el repositorio más grande de la marca con series como ‘Game of thrones’, ‘Prison Break’, ‘The Big Bang Theory’, ‘America’s Got Talent’ y ‘Keeping Up With The Kardashians.

La razón se debió a que su creador, Adam Lackman se declaró culpable por cargos de piratería en un tribunal que lo sancionó con $19,5 millones de dólares por infracción de derechos de autor.

Actualmente, TVAddons se encuentra desconectado de todo el mundo y no hay esperanzas de que vuelva a aparecer como en el 2017, tras la denuncia del operador estadounidense DISH Networ. En ese entonces, se le otorgó a los demandantes una orden de registro civil que les permitía acceder al domicilio de Lackman sin previo aviso y a Lackman se le prohibió realizar diversas actividades en relación al repositorio.

A pesar de que el sitio volvió con otro nombre de dominio, los usuarios registrados se fueron a la baja a medida que pasaba el tiempo. Recientemente, durante el 18 de febrero de 2022, Lackman junto a los demandantes dijeron a un Tribunal Federal de Estados Unidos que resolvieron sus diferencias acordando una sentencia de consentimiento. “La demanda ahora ha terminado oficialmente y puedo seguir con mi vida. No era el resultado que esperaba, pero es un resultado al fin y al cabo”, dijo Lackman en Twitter.