Twitch obligó al Ejército de Estados Unidos a dejar de promover premios falsos para enviar usuarios a su página de reclutamiento

De un tiempo a esta parte el Ejército de Estados Unidos se ha dedicado a intentar establecer un vínculo con los jóvenes estadounidenses mediante su propio canal de Twitch. Pero pese a que la existencia de la cuenta del Ejército en esa plataforma no es algo nuevo, un reciente uso de ese espacio propició una sanción en su contra por parte de la plataforma de videos de Amazon.

Durante esta semana un reporte de The Nation destapó que el Ejército de Estados Unidos estaba usando su canal de Twitch para promover concursos donde supuestamente los usuarios podrían ganarse un control Xbox Elite Series 2.

No obstante, dicho sorteo nunca habría existido y al acceder al enlace para el supuesto concurso los usuarios eran enviados a una página de reclutamiento “sin mención adicional de un concurso, cuotas, número total de ganadores o cuándo ocurrirá un sorteo”.

De acuerdo a The Nation este tipo de engaños tenían lugar “repetidamente” en el chat del canal de Twitch del Ejército de Estados Unidos.

En ese escenario, Twitch le informó a Kotaku que el Ejército de Estados Unidos no podrá seguir realizando dicha práctica.

“Según nuestros Términos de servicio, las promociones en Twitch deben cumplir con todas las leyes aplicables”, dijo un vocero de Twitch. “Esta promoción no cumplía con nuestros Términos, y les hemos exigido que la eliminen”.

Pese a que el Ejército de Estados Unidos no se ha referido a esta nueva polémica, esta no es la primera vez que el canal de Twitch de esa entidad está en la mira. Recientemente el uso de la misma plataforma generó críticas ya que se habían eliminado comentarios de usuarios que preguntaban por los crímenes de guerra a través del chat del stream. Algo que, según The American Civil Liberties Union (ACLU), es una violación de las protecciones a la libertad de expresión consignada en la primera enmienda de ese país.