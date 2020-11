Twitter aparentemente estaría considerando agregar un botón de ‘no me gusta’

Este semana Twitter lanzó a Fleets, una nueva función similar a las populares historias de Instagram. Sin embargo, no todos los usuarios vieron con buenos ojos a esta nueva incorporación a la red social.

Particularmente Jackie Singh, un experto en ciberseguridad, aprovechó ese anuncio para emplazar a la compañía a tomar más medidas en materias como la desinformación y el acoso.

“En lugar de desarrollar funciones, ¿qué tal si se concentran en los siguientes Problemas reales?”, escribió Singh. “Eliminen todo comportamiento no auténtico coordinado. Mejoren la experiencia del usuario con respecto al acoso y la denuncia. Agreguen el botón no me gusta o la función de voto negativo. La desinformación prejudicial para los usuarios”.

El tweet de Singh eventualmente llegó ante Kayvon Beykpour, líder de productos de Twitter, quien comentó la publicación señalando que, mientras los esfuerzos contra el comportamiento no auténtico coordinado, el acoso y la desinformación eran lo más importante para la plataforma en estos minutos, también estaban considerando la posibilidad de incorporar un botón de ‘no me gusta’.

“Los números 1, 2 y 4 son literalmente nuestra principal prioridad (hacer la conversación pública en Twitter) y lo han sido durante años. Hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer”, escribió Beykpour. “¡Creemos que también es importante resolver otros problemas! En cuanto al número 3, esto es algo que estamos explorando”.

Por supuesto, esto no implica que un botón de ‘no me gusta’ llegará en el corto plazo a Twitter, y más bien plantea que la compañía no ha descartado esa opción.