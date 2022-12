Twitter bloqueó los enlaces a Mastodon y suspendió las cuentas de varios periodistas que cubrían noticias sobre la red social y Elon Musk

Aquel tweet donde Elon Musk prometía libertad de expresión sin condiciones en Twitter continúa envejeciendo de manera complicada para el empresario. Siguiendo la suspensión de la cuenta dedicada a seguir los movimientos del jet privado de Musk, Twitter tomó una serie de medidas contra Mastodon, la red social que se ha posicionado como una altenativa a su servicio; y algunos periodistas que cubrían noticias sobre Twitter y Elon Musk.

En primer lugar durante la tarde del jueves recién pasado Twitter suspendió la cuenta de Mastodon (@joinmastodon) en su plataforma ¿La razón? Por ahora no se ha establecido nada oficial, pero desde Tech Crunch especulan que podría deberse a uno de los tweets más recientes de Mastodon que incluía un link al perfil en ese servicio de @ElonJet.

Pero eso no es todo porque tras suspender el perfil de Mastodon, Twitter también deshabilitó los enlaces a esa red social y ahora no solo no se puede publicar un link de Mastodon, sino que también aparece una advertencia sobre que ese sitio web “puede ser peligroso” al presionar un enlace.

En ese sentido, aunque sería fácil especular con una posible rivalidad entre redes sociales, parece que las publicaciones de @ElonJet serían un factor en la nueva ola de suspensiones en Twitter. Después de todo, siguiendo la suspensión de la cuenta de Mastodon se reportó que Twitter también inhabilitó los perfiles de varios periodistas.

Estos reporteros trabajan para distintos medios en Estados Unidos como CNN, The Washington Post y The New York Times. Todo mientras su principal factor en común es que han cubierto noticias sobre Twitter y Elon Musk y por ende realizaron publicaciones respecto a la reciente suspensión de @ElonJet después de que Musk acusara que debido a esa cuenta su hijo habría estado en una situación peligrosa.

Musk abordó esta suspensión de las cuentas de los reporteros con un tweet donde planteó que efectivamente sus publicaciones sobre @ElonJet habrían influido en las suspensiones.

“Se aplican las mismas reglas de doxing a los ‘periodistas’ que a todos los demás”, dijo Musk. “Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente las coordenadas del asesinato, en (obviamente) violación directa de los términos de servicio de Twitter”.

Finalmente Twitter también pausó temporalmente a la función Spaces ya que por un error en su funcionamiento las cuentas suspendidas podían participar en esas conversaciones de audio y algunos reporteros afectados por el baneo utilizaron esa instancia para expresarse.

No obstante, según destaca Tech Cruch, el propio Musk se sumó al Space que había iniciado la reportera de Katie Notopoulos de BuzzFeed y, después de una discusión donde apuntó contra el seguimiento de su jet y la cobertura que le daban los periodistas a la suspensión de la cuenta @ElonJet, el empresario dejó la conversación y eventualmente la función Spaces de Twitter dejó de funcionar.

En el intercambio que pueden escuchar en el siguiente video, Musk insistió en que las cuentas suspendidas compartieron datos sobre su ubicación en tiempo real y por ende atentaron contra la nueva regla de Twitter al respecto. No obstante, los reporteros señalaron que ese no era el caso.

Según el propio Musk la función Spaces fue suspendida por que están “solucionando un error heredado” y debería volver a funcionar pronto.

Desde que Musk compró Twitter sus intenciones han influido directamente en las reglas y políticas de la red social, abarcando desde esta reciente regulación a las cuentas que siguen jets privados de famosos hasta toda la polémica con las cuentas verificadas.