Twitter prueba nueva opción que te permite escoger quién puede responder un tweet

Para nadie es un misterio que la gente en Twitter puede ser muy conversadora pero también muy hiriente. La aplicación del pajarito ha tenido durante mucho tiempo una incesante lucha contra quienes utilizan la plataforma para trollear, difundir discursos de odio o simplemente quienes quieren ver el mundo ardar.

Y cuando reportar tweets no basta, es que la compañía ha empezado a tomar cartas en el asunto. Hace unos meses, por ejemplo, lanzaron un sistema que permite a quien inició una conversación ocultar respuestas que no quiere que aparezcan dentro del hilo de conversaciones, por los motivos que se estime convenientes ya sea por traer insultos o bien, porque no aportan a lo que se estaba tratando de decir.

Y bajo esa línea de anuncios es que hoy la red de los 280 caracteres presentó al público una nueva función que permitirá controlar de mejor manera estas conversaciones. Y lo hizo a través del siguiente mensaje:

Como pueden ver se trata de un tweet aparentemente normal, pero al cual los usuarios no pueden responder. ¿Cómo se hizo y para qué sirve? Bueno, esto es parte de las nuevas configuraciones de conversaciones que la compañía está probando desde hoy en diferentes cuentas verificadas alrededor del mundo. Incluyendo la mía. Y esto funciona así:

Cuando vayas a publicar un Tweet, tendrás la opción de limitar quienes podrán responderlo directamente basado en tres filtros: Todos, que es lo que pasa ahora, las personas que sigues, limitando así el accionar de los molestos bots y trolls que buscan palabras y finalmente solo las personas que menciones dentro de dicho tweet. Esta última opción está pensada para armar conversaciones y entrevistas entre, por ejemplo, un medio y una figura pública, o incluso varias personas que de manera acotada y ordenada pueden tratar sobre un tema.

Obviamente si no mencionas a nadie entonces nadie podrá responder tu tweet, aunque si podrán ponerle favorito, hacerle RT o incluso un RT con comentario, que es como si fuera una respuesta pero no aparece dentro de la cadena de la conversación, que es lo que persigue esta actualización.

El sistema se encuentra limitado, por ahora, para usuarios limitados, ya sea por estar verificados como también por su nivel de participación en Twitter, y como todas las herramientas del sistema, deberá verse con el tiempo si es que esto llega finalmente a todos los usuarios de manera rápida. Por ahora, está funcionando tanto en Twitter Web como en la app de Android o la de iOS.