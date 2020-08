Twitter solucionó una vulnerabilidad en Android

A través de su blog oficial, Twitter anunció que solucionó una vulnerabilidad de seguridad en la aplicación en Android. El riesgo principal radicaba en que atacantes podían tener acceso a información privada de los usuarios de la red social, incluyendo sus mensajes directos.

“Recientemente hemos descubierto y solucionado una vulnerabilidad de Twitter para Android que estaba relacionado a un problema de seguridad subyacente del sistema operativo que afectaba a las versiones 8 y 9. Nuestro entendimiento es que el 96% de las personas que usan Twitter para Android ya tienen el parche de seguridad instalado que los protege de esta vulnerabilidad”, explicó la compañía.

Como hay un 4% restante, desde Twitter llaman a que todos los usuarios del sistema operativo verifiquen si tienen su aplicación actualizada. En ese sentido, también enviarán notificaciones al interior de la aplicación a los usuarios que estén en riesgo, por lo que también los notificarán de la necesidad de actualizar.

Lo importante de todo, según remarcan desde Twitter, es que no existe evidencia de que esta vulnerabilidad alcanzó a ser utilizada por piratas informáticos. Al mismo tiempo, esto no impactó a los usuarios de Twitter para iOS, por lo que quienes tienen un dispositivos de la manzanita, no tienen que realizar nada.