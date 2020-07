Ubisoft cambió una famosa cita sobre el Holocausto para promover Watch Dogs: Legion

El domingo pasado Ubisoft realizó una nueva presentación virtual para mostrar las novedades de sus próximos videojuegos. Sin embargo, en medio de los anuncios de Assassin’s Creed: Valhalla y Far Cry 6, un aspecto de la promoción de Watch Dogs: Legion llamó la atención y no fue precisamente por la propuesta del juego.

Resulta que el diálogo principal en el nuevo tráiler cinemático de Watch Dogs: Legion es una versión modificada de una famosa cita sobre el Holocausto.

Según destaca Kotaku, la narración de tráiler básicamente lleva al contexto del videojuego a la cita de Martin Niemöller que critica la indiferencia de los alemanes ante los crímenes de los nazis.

Esta es una traducción de la cita de Niemöller presentada en el museo del Holocausto en Washington, Estados Unidos:

“Primero vinieron por los socialistas, y no dije nada, porque no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada, porque no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y no dije nada, porque no era judío.

Luego vinieron por mí y no quedaba nadie para hablar por mí”.

Y esta es la versión en español (España) del tráiler cinemático de Watch Dogs: Legion:

Como precisa el museo del Holocausto ubicado en Estados Unidos, la cita cuenta con varias versiones y su autor tampoco ha estado libre de la controversia.

Niemöller, quien era un pastor luterano, inicialmente apoyó a los nazis y solo consolidó su opinión contraria al régimen luego de permanecer como prisionero en un campo de concentración.

No obstante, con el paso del tiempo la cita de Niemöller se ha difundido como una frase famosa para describir ese momento de la historia mundial, y por ello su uso en un videojuego que no involucra nazis como Watch Dogs: Legion no deja de ser algo llamativo y ya está generando algunas críticas.