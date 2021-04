Ubisoft cerrará los servidores de varios de sus juegos

Desde Ubisoft anunciaron que cerrar´na los servicios online de varios de sus juegos clásicos, afectando de esta forma las funciones en línea, así como las noticias y estadísticas de los mismo.

Los primeros juegos de PC que cerrarán sus servidores lo harán el próximo 1 de junio, y el listado se encuentra conformado por: - Assassin’s Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic – Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7, y Might & Magic X - Legacy.

A la vez, otra tanda de juegos también cerrará sus servidores en una fecha por confirmar: Ghost Recon Future Soldier (PC, Xbox 360 y PS3), Rainbow Six Lockdown (PC, Xbox y PS2), Rainbow Six Vegas 2 (PC, Xbox 360, PS3 y Xbox One) y Rainbow Six Vegas (PC, Xbox 360, PS3 y PSP).

Según se agregó, con esto también se desactivarán las funciones de Ubisoft Connect en estos juegos por lo que no se podrá conseguir la moneda del servicio al realizar misiones.