Ubisoft retrasa el juego de Avatar hasta 2022

En una reciente junta con accionistas Ubisoft anunció que el juego de Avatar no llegará hasta el 2022.

Según apunta GameInformer, de esta forma el estreno del juego se pospone para coincidir con el lanzamiento de la esperada secuela a los cines, lo cual debería ocurrir en diciembre de ese año.

Este juego está siendo desarrollado por Massive entertainment, creadores de The Division, en conjunto con Lightstorm Entertainment del director James Cameron.

De esta forma, Avatar se suma a otros retrasos informados por Ubisoft, como es el caso de Far Cry 6, el cual inicialmente llegaría el 18 de febrero y ahora se lanzará pasado marzo del 2021 es decir durante el próximo año fiscal. El otro caso corresponde a Rainbow Six Quarantine, el cual aunque no tenía fecha de lanzamiento, también quedó para el próximo año fiscal.