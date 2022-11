Un aumento de presupuesto sería lo único que podría apresurar el estreno de la segunda temporada de Andor

Con estreno del último episodio de la primera temporada de Andor solo a horas de distancia, muchos ya están pensando en lo que será el segundo ciclo de la serie protagonizada por Diego Luna. No obstante, si todo sigue tal y como está ahora pasará un buen tiempo antes de que Andor vuelva con nuevos episodios.

Después de todo, aunque el segundo ciclo de la serie está confirmado y planea comenzar su producción durante esta misma semana, recientemente Tony Gilroy remarcó que solo un aumento de presupuesto podría hacer que Andor vuelva antes de 2024.

“Si el pasado es un indicador y hacemos lo mismo que hicimos antes, estará en el mismo calendario. Saldrá dos años después”, dijo el showrunner a Collider. “El único lugar donde puedes acelerar los procesos es en la post-producción, y la única forma en que puedes acelerar en la post-producción es con dinero, mucho dinero y el dinero es escaso. Entonces, realmente no sé, tendría que haber alguna motivación seria el próximo mayo o junio o algo así. Alguien tendría que decir: ‘wow, realmente necesitamos esto y estamos dispuestos a pagar X’. Rogue One demostró que, si le echas dinero, puedes hacer la post-producción muy, muy rápido. Es muy, muy caro”.

Como Disney Plus tiene en la mira a varias series nuevas de Star Wars incluyendo a The Mandalorian, The Acolyte y Ahsoka, es probable que esa desesperación por nuevo contenido no exista de la saga no exista y en última instancia el segundo ciclo Andor se realice en los plazos contemplados que por ahora tienen un inicio de rodaje planificado para esta semana con un final en agosto de 2023 y un posible estreno en 2024.