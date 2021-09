Un breve adelanto de Peacemaker deja en claro que el antihéroe no tiene un disfraz sino que un uniforme

Como parte de la jornada de los Premios Emmy, el servicio de streaming HBO Max presentó un breve video promocional con algunas de las series más destacadas que se sumarán a su oferta en los próximos meses.

Lo anterior incluye a los regresos de Succesion, Euphoria y la continuación de Sex and the City, entre otros. Pero además de esa oferta que de seguro a futuro será galardonada, los fans de las adaptaciones de DC Comics también tuvieron un pequeño anticipo de la anunciada serie de Peacemaker, el antihéroe interpretado por John Cena y que debutó en The Sucide Squad de James Gunn.

A pesar de que es un adelante bien breve, las secuencias no solo ponen el foco en Peacemaker, sino que también adelantan algo de las interacciones que tendrá con los subordinados de Amanda Waller e inclusive en un momento se deja ver lo que parece ser otro personaje de DC Comics: Vigilante.

Vean el material a continuación.

Peacemaker debutará en enero de 2022 en HBO Max.