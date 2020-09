Un comediante realizó un divertido video al ritmo de “September” de Earth, Wind & Fire por quinto año consecutivo

¿Qué canción les recuerda al mes de septiembre? Quizás, si pasaron por un período emo en su adolescencia, su opción es “Wake Me Up When September Ends” de Green Day o tal vez, si viven en Chile, el ritmo de una cueca o canción bailable inevitablemente es su referencia para este mes.

Sea cual sea su elección, de un tiempo a esta parte para Demi Adejuyigbe septiembre solo ha sido sinónimo de una canción: “September” de Earth, Wind & Fire.

Después de todo, durante los últimos cinco años este comediante y guionista de series como The Good Place se ha dedicado a elaborar videos anuales bailando al ritmo de ese tema cada 21 de septiembre.

Solo vean lo que hizo por primera vez en 2016:

En ese sentido, si bien los videos de 2017, 2018 y 2019 son dignos de revivir, como este lunes nuevamente es 21 de septiembre, Adejuyigbe publicó otro video que es particularmente llamativo.

Según el mismo comediante explica al final de registro, su idea original era dejar hasta aquí este tipo de videos, pero como han tenido tan buena recepción está dispuesto a realizar una versión 2021 de “September” si logra recaudar $50 mil dólares para varias organizaciones benéficas.

Algo que probablemente varios considerarán digno de conseguir teniendo en cuenta que esta es la edición de 2020:

Por ahora es todo un misterio qué pasará con la campaña de Adejuyigbe y por ende el destino del video de 2021, pero parece que el día no ha sido nublado y dicha inciativa estaría gozando de una buena recepción.

“Mierda, el enlace no funciona porque muchos de ustedes están ingresando. Eso es genial. Quiero decir, no del todo, porque, ya sabes, está caído, pero la razón es genial”, señaló Adejuyigbe. “Vaca santa. Esto es genial, de nuevo, no del todo, porque, ya sabes, pero".