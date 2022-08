Un comentario de Kevin Feige motivó el título definitivo de She-Hulk: Attorney at Law

Cuando Marvel Studios confirmó que estaba trabajando en una serie de She-Hulk para Disney Plus, el streaming planteó que aquel programa simplemente se llamaría She-Hulk. Tal y como las series de Moon Knight y Ms. Marvel solo tenían el nombre de sus protagonistas.

No obstante, cuando el programa de Jennifer Walters finalmente llegó a Disney Plus durante la semana pasada lo hizo con otro nombre: She-Hulk: Attorney at Law.

Evidentemente aquella denominación que fue traducida como She-Hulk: Defensora de Héroes para la presentación de la serie en Latinoamérica tiene que ver con la profesión de la heroína titular y busca reflejar el tono de comedia de abogados que quiere plasmar la nueva entrega del MCU. Pero, según Jessica Gao, también es algo que sugirió Kevin Feige.

La injerencia del Presidente de Marvel Studios en las distintas producciones de esa compañía siempre ha sido algo que ha generado especulaciones y curiosidad. Pero, durante la promoción de She-Hulk, Gao no ha dudado en señalar cuáles fueron los aportes de Feige a esa historia.

Así, después de reiterar que la revelación sobre Steve Rogers en el primer capítulo definitivamente es canon porque es algo que estableció el mismísimo Feige, ahora Gao contó que el ejecutivo también impulsó el camino de nombre de She-Hulk.

“Siempre tuvimos la línea en el programa en la que Bruce dice: ‘She-Hulk attorney at law, suena bien’. Y un día estábamos viendo cortes y cuando llegó a esa escena, Kevin simplemente dijo: ‘ese es un gran título para un programa, ese debería ser el título del programa’. Y eso es todo”, contó Gao al portal Lifehacker. “Sabes, cuando habla la lengua dorada de Kevin Feige, se convierte en canon y así es como sucedió”.

She-Hulk: Attorney at Law presentará un nuevo episodio esta semana mediante Disney Plus.