Un comercial de Xbox reveló la identidad de Noobmaster69 de Avengers: Endgame

A lo largo de su historia en las películas de Marvel Studios, Thor ha tenido un montón de enemigos: Thanos, Malekith, Hela y, por supuesto, Loki. Pero aunque el dios del engaño le ha dado más de un dolor de cabeza a su hermano adoptivo, quizás ningún rival de Odinson ha sido tan misterioso como Noobmaster69.

Después de todo, aunque aquel jugador de Fortnite no destruyó Asgard ni aniquiló a la mitad del universo, ciertamente generó una importante tensión con el dios del trueno y sus aliados.

Pero ¿Quién rayos es Noobmaster69? Aunque Avengers: Endgame nunca quiso responder esa pregunta, las dudas al respecto finalmente desaparecieron durante esta semana de la mano de nada más ni nada menos que un comercial de Xbox.

Con motivo del estreno de The Falcon and The Winter Soldier, Marvel Studios colaboró con Xbox para un comercial enfocado en la oferta del Xbox Game Pass para la Xbox Series X y la Xbox Series S.

El comercial es protagonizado por Anthony Mackie como Sam Wilson y D.C. Pierson, el comediante que dio vida a Aaron, el empleado de la tienda de Apple que tiene los mismos lentes que Steve Rogers en Captain America: The Winter Soldier.

En ese contexto, después de que Sam prueba la consola, se revela que Aaron es el jugador detrás de Noobmaster69. “Mi gamertag es Noobmaster69. Mi primo lo hizo”, cuenta Aaron ante la mirada preocupada de Falcon.

La revelación de la identidad de Noobmaster69 sin duda es un gancho extra para una tanda comercial que ya había presentado otro video centrado en Sam anteriormente. Así, mientras esperamos el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, solo nos queda preguntarnos si esto deja la puerta abierta para una promoción similar cuando Thor: Love and Thunder se estrene en 2022.

The Falcon and The Winter Soldier presentará su primer episodio este 19 de marzo en Disney Plus.