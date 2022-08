Un easter egg en She-Hulk podría apuntar a la presencia de un famoso X-Men en el MCU

Desde que Disney concretó la compra de 20th Century Fox y los derechos de los personajes de Marvel que estaban en manos de esa compañía quedaron al alcance de Marvel Studios los fanáticos del MCU se han preguntando cuándo será el debut de los X-Men en el MCU.

Después de todo, mientras Marvel Studios ya oficializó sus planes para regresar a Los Cuatro Fantásticos y Deadpool a la pantalla grande, por ahora no hay nada formal respecto al futuro de los mutantes y solo se han dado algunas pinceladas al respecto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Ms. Marvel.

Así, mientras los rumores sobre el futuro de los X-Men en el MCU siguen rondando, She-Hulk: Attorney at Law decidió elevar las expectativas con un curioso easter egg que podría ser una referencia a uno de los mutantes más conocidos de Marvel Comics.

Pero aunque esto no tiene relación directa con la trama de la nueva serie de Marvel Studios, tenemos que advertirles que encontrarán spoilers a continuación.

Durante “Superhuman Law”, el segundo episodio de She-Hulk: Attorney at Law, Jennifer Walters fue despedida de su trabajo a raíz del incidente con Titania en el primer episodio de la serie y se vio obligada a comenzar una nueva búsqueda de empleo. Pero como la prima de Bruce Banner le reveló a todo el mundo su identidad secreta, su alter ego como She-Hulk terminó por perjudicarla y cerrarle la puerta de varios trabajos.

Naturalmente eso abrumó a Jennifer y la abogada comenzó a buscar otras opciones laborales en internet. Una situación humorística que dio paso a un pequeño pero intrigante estar egg.

Como podrán ver en la imagen que está a continuación, cuando She-Hulk: Attorney at Law muestra brevemente la pantalla del computador de Jennifer no solo se puede ver que la protagonista estaba buscando trabajos no tradicionales para comenzar desde cero que incluían un empleo como corpóreo en Suiza, sino que al costado del sitio web se puede apreciar una publicidad de zapatillas de Iron Man y vínculos a otros artículos que dicen: “Hombre pelea con garras de metal en un bar” y “Por qué hay una estatua gigante de un hombre saliendo del océano”.

Mientras el titular del tercer artículo sobre unos científicos no se puede leer completo, evidentemente la segunda publicación sería un guiño a Los Eternos y el Celestial que alcanzó a emerger en la Tierra durante los eventos de esa película.

Pero eso no es lo que nos convoca aquí porque lo más curioso de aquel breve momento de She-Hulk es el artículo sobre el hombre con las “garras de metal”. Después de todo, aunque no hay una foto ni una referencia directa al respecto, en el universo de Marvel esas palabras usualmente evocan a Wolverine.

¿Será esta una pista sobre la llegada de los mutantes al MCU? Después de la revelación de Ms. Marvel aquella conjetura no parece descabellada, pero por ahora solo podemos especular al respecto y seguir esperando a que Marvel Studios comparta sus planes para Wolverine y compañía.