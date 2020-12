Un estudio dice que Netflix y Disney tienen a las franquicias más relevantes para los consumidores de Estados Unidos

Para ustedes ¿cuál es la franquicia más importante de la actualidad? Dependiendo de sus gustos, probablemente más de alguien apuntará a una saga de películas de superhéroes, mientras otros tratarán de defender a su serie favorita de algún canal o servicio de streaming.

Pero, aunque entre personas ese debate siempre dependerá de los gustos e intereses individuales, un reciente estudio sostiene que en Estados Unidos los consumidores creen que las franquicias más relevantes están en manos de dos grandes compañías: Netflix y Disney.

En enero de 2019, The National Research Group (NRG) comenzó una investigación que fue publicada recientemente por el portal Variety. Dicho estudio tomó como base más de 350 mil entrevistas sobre 700 franquicias de entretenimiento y tenía como objetivo descubrir cuáles son las franquicias que son “consideradas como las más audaces, inspiradores y estimulantes por los consumidores estadounidenses”.

Todo con el fin de averiguar “qué franquicias tienen más probabilidades de resistir la prueba del tiempo y continuar evolucionando y reinventándose para seguir siendo relevantes para sus fanáticos globales”.

En ese sentido, aunque evidentemente es imposible saber qué producciones seguirán generando interés en el futuro, el estudio sostiene que el Top 20 de las franquicias más mencionadas está dominado por Netflix y Disney porque, mientras el streaming está detrás de tres títulos del Top 10, la Casa de Mickey Mouse es dueña del 70% del Top 20 donde abundan menciones a los personajes de Marvel.

Concretamente, de acuerdo a una investigación conducida por NRG, los consumidores estadounidenses creen que The Mandalorian, The Avengers y Stranger Things lideran a las “principales franquicias de poder” en un Top 20 que se presenta así:

The Mandalorian

Avengers

Stranger Things

John Wick

Black Panther

Guardians of the Galaxy

The Witcher

Ozark

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Black Widow

Deadpool

Thor

Iron Man

Mario Bros.

Toy Story

Doctor Strange

Spider-Man

Coco

El Rey León

Hamilton

Aparentemente este estudio solo se enfocó en franquicias que habían presentado nuevas entregas o estaban entre lo más comentado en la fecha que inició su investigación, pero de todas maneras Variety agrega que, además de los títulos mencionados anteriormente, en el estudio se mencionaron propuestas como Black Mirror, Cosmos, Bob Esponja, Shrek, Survivor, Black-ish, Atlanta, Euphoria, Sex Education, On My Block, Insecure y la saga de videojuegos Animal Crossing.