Un grupo cristiano quiere boicotear a Thor: Love and Thunder por su supuesto “contenido LGBTQ descarado”

[Advertencia: En esta nota se abordan spoilers sobre Thor: Love and Thunder]

Thor: Love and Thunder es una película que gira en torno a un personaje que se dedica a matar dioses después de descubrir que esas muchas deidades simplemente son crueles y no les importa el dolor o las pérdidas que puedan experimentar sus adherentes.

En ese sentido, como la cinta dirigida por Taika Waititi también muestra a un montón de dioses de diferentes religiones que han existido en el mundo real y otras que son parte de la ficción del universo de Marvel Studios, no es difícil imaginar que para algunas personas muy religiosas Thor: Love and Thunder quizás no sería la mejor película. No obstante, nada de lo que mencionamos anteriormente fue lo que despertó el enojo de un polémico grupo cristiano estadounidense.

Según reporta IndieWire, la organización conocida como One Million Moms lanzó una petición para boicotear Thor: Love and Thunder ¿La razón? El grupo que ha lo largo de su historia ha reclamado por películas como Toy Story 4 y la publicidad de productos como el Impossible Whopper siente que Thor: Love and Thunder tendría un “contenido LGBTQ descarado”.

“One Million Moms necesita su ayuda para asegurarse de que la mayor cantidad de personas posible sepa que Marvel Studios está impulsando la agenda LGBTQ en las familias en su nueva película de superhéroes”, dice la petición en línea. “Clasificado PG-13, ‘Thor: Love and Thunder’ incluye muchas insinuaciones LGBTQ y una gran cantidad de eufemismos, pero algunas escenas no se minimizan en absoluto”.

Si ya vieron Thor: Love and Thunder probablemente estarán al tanto de que, al igual que en la mayoría de las producciones de Marvel Studios, la sexualidad no es un tema central en ningún sentido. De hecho, la máxima expresión romántica es un beso entre Thor Odinson y Jane Foster, la pareja heterosexual al centro de la cinta. No obstante, One Million Moms tiene otros reparos bastante específicos sobre puntos secundarios de la historia (y no, tampoco es la obsesión de Zeus con la orgía anual).

Por ejemplo, el grupo acusa que “el personaje alienígena llamado Korg menciona que tiene dos papás y tiene sexo manual con otro miembro de su especie”. Todo mientras que “la diosa bisexual, King Valkyrie, besa la mano de otra mujer para mostrar interés”, “un niño asgardiano insiste en usar un nombre neutral en cuanto al género” y “la tensión romántica gay entre Thor y Star-Lord es evidente, pero se interpreta como una broma”.

Aunque en un evento de prensa de Thor: Love and Thunder los responsables de la película bromearon con que era una apuesta “muy gay”, esta entrega sigue siendo una producción de Disney, el mismo estudio que instauró absurdas censuras a Gravity Falls, por lo que lo que supuestamente sería “contenido LGBTQ descarado” para One Million Moms más bien parece un poco de representación en una cinta donde el foco está en otros puntos.

De hecho, en una entrevista el propio Waititi señaló que el objetivo de Love and Thunder no era destacar la sexualidad de sus personajes, sino que quería normalizar la presencia de personas LGBTQ en un mundo con dioses, superhéroes y gemas poderosas.

“Es la idea de que estas cosas simplemente están, en una película de Marvel, en una película convencional que la gente joven y queer verá”, explicó Waititi antes del estreno de la película. “Verán esta película y dirán, oh, es una película de Thor sobre un vikingo espacial heterosexual, de aspecto muy ario, pero hay otros personajes allí y está normalizado. Nadie pestañea y no hay monólogo al respecto. Nadie nunca se pone de pie y dice: ‘¡Esto está bien!’ Simplemente está bien. Creo que eso es muy importante”.

Pero claro, One Million Moms es una organización de corte conservador que está vinculada la American Family Association (AFA), una entidad que dice defender valores como la familia pero que en general se posiciona contra personas como los miembros de la comunidad LGBTQ.

De todas maneras, hasta la fecha Thor: Love and Thunder ha recaudado $415 millones de dólares, por lo que es poco probable que esta campaña afecte negativamente a la cinta o tenga un impacto real en su desempeño.