Un guión de The Flash 2 ya estaría listo

A pesar de que oficialmente no hay nada muy claro sobre el futuro de las películas DC en el cine, más allá de las cinco producciones ya anunciadas bajo el amparo del director James Gunn y el productor Peter Safran, un nuevo reporte indica que ya hay un guión completamente escrito para una secuela de The Flash.

De acuerdo a Variety, el estudio Warner Bros “ya tiene un guión terminado para una secuela a cargo del escritor David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman)”.

También plantean que dicho guión incluye a dos actores que están en la primera película, Michael Keaton (Batman) y Sasha Calle (Supergirl), pero ciertamente lo más importante es que por ahora no hay nada confirmado al respecto.

Lo único que si se sabe es que James Gunn ha elogiado el resultado de la película de The Flash y que su plan junto a Safran es crear un nuevo universo que por ahora solo tiene asegurada la realización de las películas Superman: Legacy, The Authority, The Brave and the Bold (Batman y Robin), Supergirl: Woman of Tomorrow y Swamp Thing.

Al mismo tiempo, el director de The Flash, el argentino Andy Muschietti, ha dicho que solo ve a Ezra Miller en el rol de The Flash en una eventual secuela.