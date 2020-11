Un guionista de la primera película live-action de Las Tortugas Ninja quiere realizar una nueva entrega

Este 2020 se cumplieron 30 años desde el estreno de Teenage Mutant Ninja Turtles, la primera película del famoso equipo de tortugas, y aunque por ahora todo apunta a que el futuro de la franquicia está en otros lugares, un guionista de aquella entrega original comentó que está interesado en concretar una nueva cinta.

En el marco de una entrevista con Comicbook a propósito del aniversario de la película, Bobby Herbeck reveló que incluso estaría tratando activamente de poner en marcha una nueva entrega.

"Si. La respuesta es sí ", respondió Herbeck al ser consultado respecto a una eventual secuela de la película al estilo de Halloween (2018) o Bill & Ted 3. “Estamos tratando de que eso suceda. Queremos hacer un reinicio. Conseguimos que nuestros fans vinieran a nosotros en Instagram, y dijeron: ‘¿Por qué no hacen un reinicio de la primera película?’ Nos encantaría hacerlo”.

Si bien Herbeck habla de un reinicio, sus palabras dan a entender que aparentemente tiene en mente una continuación de lo que fueron Tenage Mutant Ninja Turtles, Tenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze y Teenage Mutant Ninja Turtles III.

De hecho, el guionista que también fue productor de la cinta de 1990, incluso imaginó cómo podría ser la película en materia visual considerando lo que consiguió Brian Henson de Jim Henson Creature Shop con los elementos que existían hace 30 años.

“La verdad es que esta propiedad, que se estableció ahora después de 30 años como parte de nuestra cultura pop moderna, no desaparecerá, Solo seguirá creciendo", señaló Herbeck. “Ojalá pudiéramos volver. Quiero decir, hemos hablado con Steve Barron sobre esto, y Brian Henson, y si hubiera una oportunidad, si uno de los estudios lo considerara conveniente, creo que podríamos volver atrás y reiniciarlo como estaba. Imagínese si Brian Henson tuviese acceso a la tecnología que hay hoy para hacer estos disfraces y todo eso. Creo que sería asombroso. Creo que un reinicio como ese realmente haría fluir los jugos de la gente".

Pero por ahora no hay nada concreto y actualmente el futuro cinematográfico de las queridas tortugas está en el reinicio animado impulsado por la productora de Seth Rogen