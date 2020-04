Un integrante del equipo murió en el nuevo episodio de Legends of Tomorrow

Después de varias semanas sin presentar nuevos episodios, este martes Legends of Tomorrow estrenó “Zari, Not Zari”, el octavo capítulo de su sexta temporada.

A lo largo del episodio la serie retomó la trama principal de este ciclo con la amenaza de las hermanas de Charlie y la búsqueda de The Loom of Fate. Sin embargo, esta vez la misión no terminó bien para el equipo comandado por Sara Lance y un integrante de las Leyendas falleció.

[Spoilers de Legends of Tomorrow 5x09 a continuación]

spoiler

El episodio más reciente de Legends of Tomorrow, “Zari, Not Zari”, arrancó anunciando que las hermanas de Charile, Atropos y Lachesis, estaban tras su huella y habían asesinado a sus antiguos compañeros de banda en el Londres de los años ’70.

Por supuesto, esto puso en alerta al equipo y eventualmente Charile, Constantine y Sara llegaron a The British Columbia en busca de la segunda pieza de The Loom of Fate. Todo con la idea de adelantarse a las hermanas de Charlie.

Sin embargo, Atropos también llegó a ese lugar y luego de hacerse pasar por Constantine logró derrotar a Sara y Charlie para embarcarse en la Waverider y apoderarse de la pieza de The Loom of Fate que ya estaba abordo de la nave.

Pero la reliquia no estaba sola ya que Behrad estaba en el salón principal de la nave cuidando a Zari, quien se había sumergido en su tótem para concentrase con su yo de la línea temporal anterior a los eventos de Heyworld.

Así, Behrad se vio en la obligación de luchar con Atropos para salvar la vida de Zari y eventualmente fue asesinado por la hermana de Charile.

Atropos cortó el hilo de la vida de Behrad y le dijo que ya no podría seguir “desafiando al destino”, apuntando obviamente a que el hermano de Zari estaba vivo porque las Leyendas cambiaron la historia.

Evidentemente la muerte de Behrad fue un golpe duro para el equipo y sobretodo para Zari, pero como bien planteó ella al final del episodio, no todo está perdido.

The Loom of Fate básicamente puede hacer lo que deseen sus portadores y perfectamente podría revivir a Behrad si las Leyendas consiguen completar la reliquia. Pero claro, esa tarea no será sencilla y probablemente el equipo tendrá que seguir haciendo sacrificios para concretar la misión que también ayudará a Constantine a enmendar su relación con Astra.

Legends of Tomorrow alcanzó a completar sus filmaciones antes de que la producción de diversas series tuviera que detenerse por el coronavirus y estrenará un nuevo episodio el próximo martes en Estados Unidos.