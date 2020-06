Un nuevo juego de El Señor de los Anillos está en camino

Durante la jornada de hoy Warner Bros. y NetEase anunciaron un nuevo juego basado en El Señor de los Anillos para dispositivos móviles.

El juego basado en los libros de J.R.R. Tolkion, tendrá por nombre The Lord of the Rings: Rise to War, y se centrará en la tercera edad de la Tierra Media.

Según fue dado a conocer “recreará el mundo de ficción de Arda en una interpretación visualmente impresionante y completamente fiel, con icónicos personajes y locaciones de la trilogía original”

Por el momento se desconoce que tipo de juego será, pero fue liberada la primera imagen promocional que muestra a Minas Tirith asediada por los ejércitos de Sauron.