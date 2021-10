Un nuevo juego de Star Wars sería presentado el 14 de diciembre

No ha pasado mucho desde que fue anunciado el Remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, pero otro anuncio se encuentra en camino, y es que en diciembre próximo al parecer sería dado a conocer un nuevo título basado en la franquicia.

El anuncio será el 14 de diciembre, y se enmarca en la iniciativa Bring Home The Bounty, con el cual desde Disney están celebrando el 50° aniversario de Lucasfilm. Este evento se llevará a cabo entre el 12 de octubre y 28 de diciembre, con anuncios cada martes de cada semana, centrándose en videojuegos, juguetes, figuras, libros y otros artículos.

Es así como el 14 de diciembre será el turno de los videojuegos, aunque siempre puede que se den a conocer noticias con algunos de los juegos que tiene la saga en camino, y es que en estos momentos Star Wars, tiene varios títulos en desarrollo y con varias compañías trabajando en ellos.

Entre los juegos se encuentra Ubisoft Massive trabajando en un juego de mundo abierto, EA con las sagas como Battlefront y Star Wars Jedi: Fallen Order, BioWare, que está preparando una nueva expansión para The Old Republic, y el remake de Star Wars: Knight of the Old Republic -en el que está trabajando Aspyr.

Aunque aún queda un poco para que llegue la fecha por el momento sólo queda esperar para ver cuál es el anuncio.