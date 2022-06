Un nuevo tráiler y un par de clips revelan más escenas de Thor: Love and Thunder

Cuando solo faltan un par de semanas para el estreno de Thor: Love and Thunder, Marvel Studios ya dio rienda suelta a su promoción de la película y durante lo últimos días lanzó un montón de avances nuevos de la película.

Ante todo, durante este jueves, la compañía publicó un nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder que incluye varias escenas que no se habían visto antes. Así, como podrán ver en el video que está más adelante, aquel avance no solo muestra más secuencias del dios del trueno y sus aliados en acción, sino que tantea lo que sería presencia de lo que serían dos Celestiales en el Olimpo, el comportamiento de las cabras ToothGrinder y ToothGnasher, y más de la dinámica entre Thor y los Guardianes de la Galaxia.

Pero si creían que con eso ya habían visto suficiente de Thor: Love and Thunder para esperar al estreno, recientemente también se divulgó otro clip que muestra a Thor, Valkyrie, Korg y Jane Foster mientras esta última sigue acostumbrándose a su trabajo como Mighty Thor.

Y por otra parte también se lanzó un clip del reencuentro fallido entre Thor y el Mjolnir

Para que podamos ver cómo se entrelazará todo esto en la película, Thor: Love and Thunder llegará los cines este 7 de julio.