Un nuevo video promocional de The Boys tantea la incorporación de nuevos integrantes a The Seven

The Boys sigue pavimentando el camino para su cuarta temporada. Si bien aún no hay una fecha concreta para el retorno de la serie, esta semana Amazon Prime Video divulgó un nuevo material promocional que tantea lo que podemos esperar respecto a Vought y The Seven en este nuevo ciclo.

Así, ante todo el video apunta a las repercusiones de algunos eventos de la tercera temporada y mientras Ashley Barrett sostiene que la reconstrucción de la torre Vought está en marcha y el negocio de la compañía sigue creciendo, también se destaca que la aprobación de Homelander ha aumentado.

Pero quizás lo más llamativo es que se plantea que Black Noir no ha muerto y solo está en una “misión en el extranjero”. Algo que los fans saben que no es verdad y probablemente dará pie a una llamativa trama que ya se anticipó con el personaje. Por otra parte, la CEO de Vought también señaló que The Seven buscará sumar nuevos integrantes para reemplazar a Queen Mave y Starlight.

El video no detalla quiénes serán los nuevos “supes” de The Seven, pero previamente se añadió Susan Heyward como Sister Sage y Valorie Curry como Firecracker, además de Rob Benedict y Elliot Knight como personajes que aún no son anunciados.

Se espera que la cuarta temporada de The Boys llegue este año mediante Amazon Prime Video.