Un nuevo videojuego de Star Wars está en desarrollo de la mano de Skydance New Media y Lucasfilm Games

Sumen otro título a la lista de videojuegos de Star Wars que están en desarrollo en estos momentos. A la espera de novedades sobre apuestas como Star Wars Eclipse, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 o el juego en el que está trabajando Massive Entertainment, Lucasfilm anunció que su división de videojuegos se asoció con Skydance New Media para concretar un nuevo título enmarcado en la franquicia espacial.

Por ahora no hay un nombre para este juego, sin embargo, Amy Henning (Legacy of Kain, Jak and Daxter, Uncharted) se encargará de comandar el desarrollo al interior de Skydance New Media y desde el sitio web de Star Wars aclararon que este juego será un título de aventuras y acción con un foco narrativo. Todo mientras que contemplará “una historia original en la galaxia de Star Wars”.

“No podríamos estar más emocionados de trabajar de nuevo con Amy. Ella y el equipo de Skydance New Media tienen el talento y la ambición para crear una aventura única de Star Wars”, dijo Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games. “Su visión de crear entretenimiento interactivo atractivo e impulsado por la narrativa hace que esta colaboración sea muy emocionante. Estamos trabajando arduamente con su equipo de desarrolladores experimentados y talentosos, y esperamos compartir más con los fanáticos de Star Wars cuando sea el momento adecuado”.

Skydance New Media fue fundado por Henning en 2019 y, en paralelo a este juego de Star Wars, está trabajando en un título de Marvel.